В Новокузнецке голый мужчина украл у россиянки велосипед

В Новокузнецке мужчина совершил преступление, за которое ему грозит тюремный срок. По информации СМИ, полностью раздетый гражданин украл у россиянки велосипед.
Злоумышленник был оперативно задержан. Уточняется, что подозреваемый уже отбывал наказание за кражи. Теперь ему не удастся отделаться малыми потерями, передает сайт VSE42.RU.
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