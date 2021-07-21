В Новокузнецке голый мужчина украл у россиянки велосипед

В Новокузнецке мужчина совершил преступление, за которое ему грозит тюремный срок. По информации СМИ, полностью раздетый гражданин украл у россиянки велосипед.

Злоумышленник был оперативно задержан. Уточняется, что подозреваемый уже отбывал наказание за кражи. Теперь ему не удастся отделаться малыми потерями, передает сайт VSE42.RU.