Подросток утонул в селе Ильинка в Забайкалье

19 июля подросток решил искупаться в искусственном водоеме села Ильинка. Семнадцатилетний юноша проплыл несколько метров и начал тонуть. Односельчане попытались спасти парня, однако не смогли.
Как сообщает "Царьград", следовали возбудили уголовное дело и начали проверку. Правоохранители считают, что причиной гибели подростка стало безответственное отношение взрослых. Несовершеннолетний без родителей не смог оценить риски купания, это и привело к трагедии.
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