В Кузбассе загорелись 3 торговых киоска

Жители Кузбасса сообщили о возгорании в торговом павильоне. Уточняется, что пламя охватило три киоска.
По информации VSE42.RU, обошлось без пострадавших. На данный момент пожар ликвидирован.
Жители Кузбасса сообщили о возгорании в торговом павильоне. Уточняется, что пламя охватило три киоска.
По информации VSE42.RU, обошлось без пострадавших. На данный момент пожар ликвидирован.
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