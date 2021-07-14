Около Петропавловска загорелся мусорный полигон

Серьезный инцидент произошел возле Петропавловска-Камчатского. Уточняется, что на мусорном полигоне разгорелся пожар.
На месте работают экстренные службы. Причины случившегося на данный момент не приводятся, сообщает "Общественная служба новостей".
Серьезный инцидент произошел возле Петропавловска-Камчатского. Уточняется, что на мусорном полигоне разгорелся пожар.
На месте работают экстренные службы. Причины случившегося на данный момент не приводятся, сообщает "Общественная служба новостей".
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