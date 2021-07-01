В Махачкале из-за взрыва в частном доме пострадали 3 человека

Информация о ЧП, произошедшем в Махачкале, распространяется в российской прессе. Уточняется, что ночью в одном из частных домов произошел взрыв.
В результате случившегося пострадали три человека. Также известно, что дом получил повреждения. Обстоятельства ЧП в данный момент выясняются, передает телеканал "360".
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