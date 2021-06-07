В Алтайском крае мужчина обезглавил топором собутыльника

Ужасающее преступление было совершено в Алтайском крае. В прессе распространяют данные о том, что во время попойки один из собутыльников в пьяном угаре зарубил топором другого.
Кроме того, злоумышленник обезглавил свою жертву, пишет телеграм-канал "112". По факту случившегося открыто уголовное производство.
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