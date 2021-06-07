В Петербурге уроженец Таджикистана угрожал трансгендеру ножом

В полицию Невского района Санкт-Петербурга обратился 27-летний человек. Некогда он был парнем, однако затем сменил пол на женский. Впрочем, не это оказалось главной проблемой молодого человека. Дело в том, что его запрел в съемной квартире 30-летний знакомый, уроженец Таджикистана. Мужчина угрожал товарищу ножом и требовал у него восемь тысяч рублей, передает РИА ФАН. Грабителя задержали.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины