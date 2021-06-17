В Павловском Посаде снесли старый дом

Более чем полувековая история одного строения закончилась в Московской области. В подмосковном Павловском Посаде в 1950 году построили двухэтажное здание клуба. Спустя какое-то время в нем расположилось общежитие. Но и на этом превращения постройки не прекратились. В конечном итоге она стала многоквартирным жилым домом. В 2013 году в нем рухнули балки перекрытия, передает "Радио 1". Дом признали аварийным и расселили. В виде голых стен он стоял, постепенно разрушаясь, до 2021 года, когда его наконец полностью ни снесли. Это событие улучшило архитектурный облик Павловского Посада, отметили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья. Теперь ведомство планирует расчистить территорию и от расположенных поблизости хозяйственных построек.



