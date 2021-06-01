В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу

ХУлиганы изрисовали и исписали различными надписями постамент памятника солдату и матросу, который стоит в Хрустальной бухте в Севастополе, передает Общественная служба новостей. Злоумышленников разыскивают. Им предстоит ответить перед судом по статье "Повреждение объектов культурного наследия".
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