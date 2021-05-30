В Екатеринбурге экс-сотрудник МВД устроил пальбу по прохожим

Из окна четвертого этажа одного из домов на улице Бородина в районе Химмаш на юго-востоке Екатеринбурга бывший сотрудник МВД открыл огонь по прохожим из карабина "Сайга". Сообщается о двух пострадавших. Один из них – сотрудник Росгвардии – получил ранение в ногу. Второй пострадавшей оказалась девочка. Ей в живот попала пуля. Мужчина продолжает вести беспорядочную пальбу из окна. Прохожие прячутся за укрытиями.
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