В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки

В подмосковном Жуковском местные жители наткнулись на ужасающую находку. Уточняется, что в подъезде жилого дома нашли труп девушки.
Известно, что на теле присутствовали следы ран. На данный момент причина смерти гражданки не сообщается. На месте работают специалисты, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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