В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания

В центре северной столицы частично обрушился фасад здания. Известно, что от постройки откололись куски лепнины, которые упали на тротуар.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Коммунальные службы убрали фрагменты фасада, которые оказались на асфальте, передает РИА ФАН.