В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания

В центре северной столицы частично обрушился фасад здания. Известно, что от постройки откололись куски лепнины, которые упали на тротуар.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Коммунальные службы убрали фрагменты фасада, которые оказались на асфальте, передает РИА ФАН.
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