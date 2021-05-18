При крушении вертолета под Архангельском пострадал известный бизнесмен

Появились свежие данные о крушении вертолета Robinson в Белом море. По информации прессы, в результате ЧП пострадал крупный бизнесмен.

В целом травмы получили два человека, передает телеканал "360". Также известно о погибшем пилоте. В данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб.



