При крушении вертолета под Архангельском пострадал известный бизнесмен

Появились свежие данные о крушении вертолета Robinson в Белом море. По информации прессы, в результате ЧП пострадал крупный бизнесмен.
В целом травмы получили два человека, передает телеканал "360". Также известно о погибшем пилоте. В данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб.
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