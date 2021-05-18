Казанскую школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"

В Казани произошел инцидент, связанный с недавней трагедией. По данным прессы, одну из местных школ пришлось эвакуировать из письма от человека, который назвал себя подельником Ильназа Галявиева.

Информация о случившемся находится в распоряжении правоохранительных органов. Представляет ли реальную угрозу автор анонимного письма, выясняется, передает телеканал "360".