Казанскую школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"

В Казани произошел инцидент, связанный с недавней трагедией. По данным прессы, одну из местных школ пришлось эвакуировать из письма от человека, который назвал себя подельником Ильназа Галявиева.
Информация о случившемся находится в распоряжении правоохранительных органов. Представляет ли реальную угрозу автор анонимного письма, выясняется, передает телеканал "360".
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