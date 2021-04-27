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27 апреля
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Жительница Башкирии бросила маленькую дочь в квартире на несколько дней

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В Башкирии молодая мать была лишена родительских прав, а также стала фигурантом уголовного дела. В прессе появилась информация о том, что гражданка оставила своего маленького ребенка дома на несколько дней и ушла гулять.

Малышку удалось спасти благодаря счастливому стечению обстоятельств. Соседи услышали плачь ребенка и вызвали полицию. Сейчас пострадавшая девочка находится под присмотром специалистов, сообщает телеканал "360".

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Автор: 27 апреля 2021, 20:35 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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