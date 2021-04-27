В Волгограде пожилая женщина до смерти избила мужа скалкой

Жительница Волгограда совершила тяжкое преступление. Известно, что 61-летняя гражданка убила своего мужа.
По данным телеканала "360", женщина нанесла супругу множество ударов скалкой в ходе бытового конфликта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленница задержана.
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