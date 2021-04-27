В Казани произошел взрыв в жилом доме

В столице Татарстана произошел серьезный инцидент. По данным прессы, в одном из жилых домов прогремел взрыв.
Это случилась во время обыска, который силовики проводили в квартире, где, как полагает следствие, незаконно хранились взрывчатые вещества. Обошлось без пострадавших, передает "Общественная служба новостей".
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