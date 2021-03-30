В Кургане подросток обстрелял два автобуса из пневматического пистолета

В Кургане молодой парень стал фигурантом уголовного дела. Уточняется, что он из хулиганских побуждений обстрелял из пневматического оружия несколько автобусов.
Из-за случившегося пострадал один из пассажиров — ему попал в глаз осколок стекла. Злоумышленник на дынный момент задержан, передает URA.ru.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?