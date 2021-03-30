В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе перевернулся корабль

В российской прессе распространяется информация о ЧП. Сообщается, что на местном судостроительном заводе перевернулся корабль.
На данный момент о судьбе одного из находившихся на борту людей ничего не известно. Вероятно, пострадавший оказался заблокирован в трюме. Сейчас его поисками занимаются спасатели, передает телеграм-канал "Baza".
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