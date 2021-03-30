В Подмосковье нашли труп студента с ножевыми ранениями

В Московской области было совершено тяжкое преступление. По информации прессы, в Солнечногорском городском округе нашли труп подростка с признаками насильственной смерти.
По факту случившегося открыто уголовное производство. На месте работают следователи, сообщает RT.
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