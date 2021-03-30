В Приморье под завалами нашли погибшего

Вечером 30 марта на руднике «Королевский» в Приморье при проведении подрывных работ произошел обвал породы. На место прибыли спасатели. во время разбора завалов они нашли тело погибшего горняка, передает RT.
Вечером 30 марта на руднике «Королевский» в Приморье при проведении подрывных работ произошел обвал породы. На место прибыли спасатели. во время разбора завалов они нашли тело погибшего горняка, передает RT.
Певицу выставили в порочном виде
Певица завела личный блог
Ведущая попала с больницу прямо из телестудии
Актриса вспомнила своей спортивное прошлое
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Разлюбил
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?