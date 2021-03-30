В Мурманской области на машину с людьми рухнула глыба льда

С крыши жилого дома на Заводской улице в городе Кола Мурманской области на стоящую под окнами машину с людьми рухнула глыба льда, передает Пятый канал. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения. В результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее, пользователи Сети оказались возмущены – на месте автомобиля могли оказаться люди, и тогда последствия могли бы быть совершенно иными.
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