На козырьке дома в Петербурге нашли тело женщины

В ночь на 30 марта на козырьке подъезда одного из многоэтажных домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело женщины, передает телеканал "360". По предварительным данным, погибшая упала с высоты пятого этажа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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