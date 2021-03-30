Под Москвой журналисту сожгли машину

В ночь на 30 марта в подмосковном Одинцове спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли иномарку Mercedes, передает "Радио 1". Поджигатель попал на камеры наружного наблюдения. Сообщается, что от огня пострадали еще три припаркованных неподалеку автомобиля.
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