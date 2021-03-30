В Красноярске бездомная собака укусила ребенка за лицо

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Красноярска, запечатлели момент нападения бездомной собаки на ребенка, передает телеканал "360". На записи видно, что малыш гуляет вместе с мамой. В какой-то момент он подходит к псу и хочет его погладить – животное реагирует агрессивно.
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