Под Москвой поймали серийного вора

В городе Егорьевск в Московской области кто-то обокрал два гаража на Владимирской улице. Злоумышленник разжился колесами, туристическим оборудованием, мотоциклетными шлемами и инструментами на общую сумму в 300 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина, передает сайт "Подмосковье сегодня". Примечательно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В квартире серийного воришки обнаружили часть имущества, пропавшего у законных владельцев.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Разлюбил
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
лицемеры
Мне всю жизнь запрещали
Как отписаться?