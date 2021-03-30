Мать с двумя дочерьми погибла при пожаре в Пермском крае

В результате пожара в селе Барда на юге Пермского края сгорел частный дом, передает Life.ru. В огне погибла женщина с двумя маленькими дочерьми. Сообщается, что возгорание перекинулось к соседям и его общая площадь составила 400 квадратных метров. В причинах и обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться специалистам.
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