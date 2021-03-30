Последствия взрыва в жилом доме в Татарстане сняли на видео

Вечером 29 марта в жилой многоэтажке в городе Зеленодольск в Татарстане прогремел взрыв, передает сайт VSE42.RU. В результате произошло обрушение нескольких квартир – шести на седьмом этаже и одной этажом выше. В результате ЧП погиб один человек – его тело обнаружили под завалами. Еще шестеро пострадали, пятерым из них потребовалась помощь врачей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет разные версии – от утечки газа до намеренных действий хозяина одной из квартир.
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