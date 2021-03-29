В Тюмени ребенок лишился фаланги пальца из-за невнимательности взрослых

В Тюмени произошла вопиющая история. Сообщается, что ребенок лишился фаланги пальца.

Это произошло из-за невнимательности взрослых. Рука мальчика попала в дверной проем, после чего окружающие, которые этого не заметили, закрыли дверь. Врачи смогли вернуть пострадавшему ребенку часть поврежденного пальца, передает URA.ru.