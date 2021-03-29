В казанском цирке слон сломал позвоночник мужчине

Серьезный инцидент приключился с работником казанского цирка. По информации прессы, на мужчину напал дрессированный слон.
В результате случившегося пострадавший получил сотрясение мозга, а также множественные переломы. Работника цирка увезли в больницу, сообщает телеканал "360".
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