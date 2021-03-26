Пропавший под Москвой подросток найден расчлененным

В Солнечногорском районе обнаружили расчлененный труп. Выяснилось, что останки принадлежат гражданину, который числился пропавшим.
По информации Пятого канала, в убийстве подростка подозревают мужчину. Сейчас злоумышленника ищет полиция.
В Солнечногорском районе обнаружили расчлененный труп. Выяснилось, что останки принадлежат гражданину, который числился пропавшим.
По информации Пятого канала, в убийстве подростка подозревают мужчину. Сейчас злоумышленника ищет полиция.
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