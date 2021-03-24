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Дегтярев проверил готовность сил МЧС к тушению лесных пожаров

Дегтярев проверил готовность сил МЧС к тушению лесных пожаров

В Хабаровском крае готовятся к пожароопасному сезону. Там прошел масштабный методический сбор для представителей власти. Инициатором встречи стало главное управление МЧС России по региону.
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В прошлом году пожары в Хабаровском крае начались уже в марте. Первые природные очаги возгораний были зафиксированы на площади в 103 гектара сразу в нескольких населенных пунктах. В этом году местные власти готовятся к возможным ЧС особенно тщательно.

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Методический сбор для органов власти состоялся в хабаровском поселке Корфовском. На встречу прибыли главы всех муниципалитетов.

Врио губернатора Михаил Дегтярев и его коллеги прошли по учебным точкам. На примере частного подворья спасатели показали правила пожарной безопасности, а также самые необходимые в первые минуты ЧС средства тушения, которые должны иметься на всех участках и дачах.

На другой тематической точке представители лесоохраны организовали минерализованную полосу. Дегтярев осмотрел пожарную технику, в том числе пожарный поезд.

По легенде учений, в пяти километрах от села начался пожар на 50 гектарах. Пламя стремительно распространялось в сторону жилых домов. Оперативники быстро справились с ситуацией и взяли ее под контроль.

Помимо этого в ходе сбора состоялось заседание комиссии по вопросам ЧС. Участникам встречи показали компьютерную систему фиксации природных пожаров. Михаил Дегтярев подчеркнул, что все учебные моменты были досконально разобраны.

"На практике посмотрели, как нужно готовить населенные пункты, <...> как происходит слаженная работа всех служб и краевого, и федерального подчинения, взаимодействуют все сопутствующие службы, в том числе и медицина катастроф", – приводит слова Дегтярева портал "Губерния".

Накануне первый в этом году природный пожар был зафиксирован в Амурской области. Система космического мониторинга "Каскад" обнаружила термоточку в пяти километрах от села Журавлевка. Сотрудники лесопожарной группировки подтвердили факт пожара на территории Гануканского заказника.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 18:01 Источник: "Губерния" ✓ Надежный источник

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