В челябинском аэропорту у самолета отказало шасси

Транспортная прокуратура получила сообщение об инциденте, который имел место в челябинском аэропорту. По имеющей информации, у пассажирского самолета зафиксирована неисправность шасси.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам, передает URA.ru. Известно, что никто не пострадал.
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