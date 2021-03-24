Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Среда
24 марта
Лента новостей
15:04
Разъяренная дочь Волочковой взвыла из-за лжи
14:56
Народ облил помоями угодившую в реанимацию Кудрявцеву: Всех бы их слить в унитаз
14:52
Кричит и "строит лица": звезда "Кухни" рассказала о новорожденном сыне от Арнтгольц
14:52
Психолог Янчук предупредил о "катастрофических последствиях" репрессий в Белоруссии: Власти играют с огнем
14:50
Lexus RX 450h: осталось ли место гибридам?
14:49
"Счастье": Карпович и Прилучный завели малыша
14:37
Поближе к горячим туркам: Семенович покупает квартиру в Стамбуле
14:33
В челябинском аэропорту у самолета отказало шасси
14:29
"Надувной живот": россияне отказались верить в новость о беременности Карауловой
14:22
"Он хорош в койке!": Кравец об интимной стороне отношений Макеевой с новым любовником
14:20
Заблудившимся на Эльбрусе туристам из Москвы потребовалась помощь спасателей
14:15
Анджелина Джоли готовится к потере самого дорогого
14:11
Под Москвой в доме нашли истощенного ребенка без одежды
14:06
Бывший муж выложил всю правду о разводе с Гагариной: Распад семьи стал потрясением
13:57
Айза Долматова сообщила о похоронах
13:47
В Магадане пенсионер ударил соседа топором за ночной визит
13:36
Хилькевич помутилась рассудком и закрутила роман на съемках
13:34
Появились новости о плачевном состоянии искалеченной звезды "Уральских пельменей" после операции
13:25
"Огненная барышня": Семенович в юбке высоко задрала ногу
13:18
Замеченная у кабинета гинеколога Бузова сообщила о ребенке: Хочу подарить карапузика
13:15
Песков раскрыл подробности вакцинации Путина
13:08
"Не жрет, не пьет": появление истощенного Фадеева вызвало оторопь
13:05
Елизавета II празднует рождение ребенка
12:56
Звезда "Кухни" наколдовала себе парня-бизнесмена: Даже татуировки у него, как я загадывала
12:51
В Петербурге на территории парка нашли труп ребенка
12:45
"Какой был красивый парень": всплыли шокирующие фото сына Сафронова до ожирения
12:36
"Попал в заложники своей любви": связавшийся с Маркл принц Гарри совершил страшную ошибку
12:34
"Полетела кукушка": преображенный Солнцев шокировал публику своим внешним видом
12:25
"Талькова никогда не прощу!": взбешенный Киркоров плюнул в Азизу
12:15
Выйдут в июне?: Анна Кошмал высказалась о финальных сериях "Сватов"
12:12
В Москве розыгрыш таксиста обернулся для блогеров уголовным делом
12:03
"К женщинам как к мясу": обнародован внушительный гонорар Тимати за участие в "Холостяке"
12:02
Эксперты назвали главные провалы политики Тихановской
11:51
Известная телеведущая впервые стала матерью
11:42
"Чуть не поседела": Летучая рассказала о тяжелом потрясении
11:32
Встречался с ее сестрой: Гогунский из "Универа" рассказал о крахе первого брака
11:28
"Стала бабушкой!" Цой поражена случившимся с Валерией
11:15
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,8 тысячи
11:15
Актер Сигал умер после операции
11:08
Певица Слава выставила полуголый зад после смерти матери
11:01
"Все время хихикала": напичканная таблетками Лядова стала неадекватной перед смертью
10:56
"Сумасшедшая слабость": измученная болезнью Летучая лишилась сна
10:56
"С моим любимым": Волочкова крепко прижалась к известному артисту
10:49
"Сонька, встань за самовар!": раздобревшую донельзя Эрнст пришлось прятать за реквизитом
10:30
Раздетую Пугачеву застукали с молодым любовником
10:30
В Башкирии при столкновении грузовика и легкового авто пострадали дети
10:20
Повзрослевшие дети Макарской ошеломили россиян
10:09
Идея военного разрешения конфликта в Донбассе не отброшена в сторону – экс-депутат Рады Килинкаров
09:54
В Москве из-за аварии с двумя авто затруднено движение на Липецкой улице
09:53
"Он завернул куда-то не туда": Рудковская врезала плюнувшему на детей Аршавину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
Кому на самом деле досталась шикарная квартира актрисы Лидии Смирновой
Операция невозможна: Врач предрек экс-супруге Аршавина пожизненное уродство
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
Регионы

В челябинском аэропорту у самолета отказало шасси

прочитано 190 раз

Транспортная прокуратура получила сообщение об инциденте, который имел место в челябинском аэропорту. По имеющей информации, у пассажирского самолета зафиксирована неисправность шасси.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам, передает URA.ru. Известно, что никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 24 марта 2021, 14:33 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Народ облил помоями угодившую в реанимацию Кудрявцеву: Всех бы их слить в унитаз

Дива потеряла сознание
Шоу-бизнес

Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь

Ретушь меняет звезд
Шоу-бизнес

"Не жрет, не пьет": появление истощенного Фадеева вызвало оторопь

Он признавался в любви

Шоу-бизнес

"Все время хихикала": напичканная таблетками Лядова стала неадекватной перед смертью

Странности шокировали народ

Гороскоп

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+