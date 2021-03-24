Заблудившимся на Эльбрусе туристам из Москвы потребовалась помощь спасателей

В Кабардино-Балкарии произошел инцидент, о котором стало известно журналистам. Уточняется, что несколько туристов, приехавших из российской столицы, заблудились на Эльбрусе.
По информации RT, пострадавшим оказали помощь спасатели, которые использовали для этого специальную технику. Сейчас жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.
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