Под Москвой в доме нашли истощенного ребенка без одежды

В Московской области нашли истощенного ребенка. Уточняется, что девочка находилась в жилом доме.
По информации RT, на ребенке не было одежды. Кроме того, в жилище была антисанитарная обстановка. Пострадавшую передали медикам для обследования.
В Московской области нашли истощенного ребенка. Уточняется, что девочка находилась в жилом доме.
По информации RT, на ребенке не было одежды. Кроме того, в жилище была антисанитарная обстановка. Пострадавшую передали медикам для обследования.
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