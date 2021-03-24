В Магадане пенсионер ударил соседа топором за ночной визит

В Магадане пенсионер стал фигурантом в уголовном деле. По информации прессы, мужчина ранил топором своего соседа.
Мотивом преступление стал тот факт, что гражданин потревожил злоумышленника в ночное время суток, чтобы попасть в общежитие, пишет РИА ФАН. Расследование дела продолжается.
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