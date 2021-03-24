В Петербурге на территории парка нашли труп ребенка

Житель северной столицы наткнулся на чудовищную находку. По информации прессы, на территории парка был найден труп ребенка.
Известно, что рядом с телом малыша были бутылки и окурки. Пятый канал обнародовал еще более ужасающие подробности того, что произошло. Изданию стало известно, что у останков ребенка отсутствуют конечности. По факту случившегося организована проверка, сообщает телеканал "360".
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