Житель Железногорска умер в своей квартире при загадочных обстоятельствах

В Железногорске произошла чудовищная история. Местные жители пожаловались полицейским на неприятный запах, который доносился из квартиры соседа.
После того, как жилище гражданина вскрыли, там обнаружили труп. По информации РИА ФАН, на теле не было следов насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.
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