В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек

В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает RT. Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение обстоятельств инцидента расставило все по своим местам.
В жилом доме в Екатеринбурге при взрыве самогонного аппарата пострадал один человек, передает RT. Изначально рассматривалась версия о хлопке газа, однако более внимательное изучение обстоятельств инцидента расставило все по своим местам.
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