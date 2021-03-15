За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов

На ярмарках в честь Масленицы 13 и 14 марта в Московской области приготовили порядка 165 тысяч блинов, передает сайт "Подмосковье сегодня". Из них около 13 тысяч людям раздали бесплатно. Отмечается, что наибольший спрос вызвали классические и медовые блины.
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