В автобусе во Владимире произошла массовая драка

Ареной для массовой драки стал рейсовый автобус №7 во Владимире. Потасовку устроили пассажиры, а спусковым крючком конфликта послужила обычная детская коляска, передает Общественная служба новостей. Кому-то из пассажиров такое соседство показалось настолько мешающим, что он решил отстоять свою правоту ударами рук и ног.
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