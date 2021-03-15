В автобусе во Владимире произошла массовая драка

Ареной для массовой драки стал рейсовый автобус №7 во Владимире. Потасовку устроили пассажиры, а спусковым крючком конфликта послужила обычная детская коляска, передает Общественная служба новостей. Кому-то из пассажиров такое соседство показалось настолько мешающим, что он решил отстоять свою правоту ударами рук и ног.