В Подмосковье мошенник оставил знакомую без машины

Жительница поселка Селятино в окрестностях подмосковного Наро-Фоминска обратилась в полицию. Она рассказала, что ее 24-летний знакомый взял ее автомобиль. Он якобы собирался отремонтировать его. На деле – просто забрал себе. Сумму ущерба жертва мошенника оценила в 285 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленника задержали.