Под Москвой в больницу доставили девять подростков

В Подмосковье в больницу попали девять юношей. Все они находились на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа в Московской области. У несовершеннолетних диагностировано пищевое отравление, передает "Радио 1". Состояние большей части подростков оценивается как средней степени тяжести.
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