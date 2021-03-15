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В Омске девушку изнасиловали на глазах у матери

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Спустя неделю после освобождения из мест лишения свободы житель Омска пришел в гости к своей знакомой. Там он изнасиловал несчастную на глазах у ее пожилой матери, передает сайт VSE42.RU. Насильника поймали сотрудники полиции – они разыскивали мужчину за то, что тот не отметился в отделе полиции после освобождения. Теперь в его отношении возбуждено новое уголовное дело.

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Автор: 15 марта 2021, 16:00 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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