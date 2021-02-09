На Сахалине мужчина убил сожительницу из-за громкой музыки

В одной из квартир в городе Макаров на Сахалине во время совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт из-за громкой музыки. В качестве финального аргумента 49-летний мужчина воткнул нож в голень своей спутницы, передает сайт VSE42.RU. Женщину доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась. Примечательно, что злоумышленник попытался обвинить в произошедшем подругу погибшей. Однако следствие докопалось до правды.
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