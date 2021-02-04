На Урале спасли заблудившегося в лесу 75-летнего мужчину

В лесу в окрестностях города Асбест в Свердловской области заблудился 75-летний мужчина, передает Пятый канал. Полицейские обнаружили его в нескольких километрах от дома. К этому моменту пенсионер успел сильно замерзнуть и уже не мог двигаться. Тогда правоохранители взяли его на руки и так донесли до машины скорой помощи. Там пострадавшему помогли, после чего его доставили домой.
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