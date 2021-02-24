Умерла принимавшая ванну с телефоном школьница

В городе Братск в Иркутской области от поражения электрическим током погибла 12-летняя школьница, передает сайт VSE42.RU. Девочка принимала ванну с мобильным телефоном, находящимся на зарядке. По факту случившейся трагедии проводится проверка.
В городе Братск в Иркутской области от поражения электрическим током погибла 12-летняя школьница, передает сайт VSE42.RU. Девочка принимала ванну с мобильным телефоном, находящимся на зарядке. По факту случившейся трагедии проводится проверка.
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