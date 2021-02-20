В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

На железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой в Челябинской области во время выполнения маневров сошел с рельсов локомотив, передает телеканал "360". Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Не отразилось произошедшее и на графике движения поездов. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена