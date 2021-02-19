В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий

Жуткое происшествие снял камерой видеорегистратора проезжавший по путепроводу над железной дорогой в Ростове-на-Дону автомобилист. Двое рабочих монтировали рекламную конструкцию, стоя в люльке крана, когда проезжавший мимо грузовик задел его стрелу. В результате оба монтажника буквально вылетели наружу и рухнули на железнодорожное полотно. Один мужчина погиб на месте, второй находится в критическом состоянии в больнице, передает Пятый канал. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Жадный мужчина
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей