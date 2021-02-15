В Севастополе шторм частично разрушил набережную

В Севастополе шторм нанес существенный ущерб городской среде. Сообщается, что природная стихия разбила пляж Хрустальный.
Кроме того, была повреждена набережная. По данным РИА ФАН, часть отколовшейся плитки унесло в море.
В Севастополе шторм нанес существенный ущерб городской среде. Сообщается, что природная стихия разбила пляж Хрустальный.
Кроме того, была повреждена набережная. По данным РИА ФАН, часть отколовшейся плитки унесло в море.
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